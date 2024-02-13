شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو حفل الأوسكار فى حفل الغداء السنوي فى لوس أنجلوس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم حفل غداء منذ ساعات لمرشحى جائزة الأوسكار، واجتمع النجوم في فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس، والمقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار فى مارس المقبل على مسرح دولبى فى الولايات المتحدة الامريكية .

الأوسكار

وبالرغم من عدم ترشحهما لجائزة الأوسكار ألا أنه حضر كل من النجمة العالمية مارجوت روبي، والمخرجة جريتا جيرويج، وكما حضر النجم العالمى مارك رافلو مرتدا شارة دعم لـ غزة.

يضم الحفل بمجموعة من أفضل المواهب لهذا العام ويمثل العد التنازلي لمدة شهر واحد للعرض الكبير في 11 مارس المقبل.

وحضر عدد كبير من النجوم على رأسهم مارتن سكورسيزى، إيما ستون إلى ستيرلنج كيه براون وبرادلي كوبر، وغيرهم.