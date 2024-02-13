شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومي ترد على انتقادات حديثها عن لبنان خلال حفلها الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي لهجوم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اقتطاع جزء من فيديو لها خلال حفلها الأخير في أبو ظبي، وخلاله تشيد ماجدة الروبي بأبو ظبي، وفي نفس التوقيت تبرز شكل الخراب والدمار الموجود حاليا في بلدها لبنان.

حيث قالت ماجدة الرومي خلال الفيديو المنتشر لها على موقع "x": "اشتقنا لأبو ظبي الحلوة اللي كلشي فيها بيضحكلنا وبيستقبلنا بالإعمار والخضار، الله يديم هذه الأرض الطيبة بركة ونعمة، اللي متل ما احنا جايين من لبنان مكان ما بنعيش، أبشع كوابيسنا بسبب الإجرام المقترف في حقنا، الله يديم ها البلد الحبيب ويحفظه ويحفظ عزه".



ماجدة الرومي

ولكن بعد التعليقات السلبية ضدها، ردت ماجدة الرومي على ذلك من خلال نشر فيديو آخر لها من نفس الحفل وهو استكمال لحديثها عن لبنان وحبها لها على الرغم من الصعاب التي تمر به حاليا، إذ قالت خلال الفيديو: "منتظرينكم في الصيف، بعدو بلدنا حلو، وبعدو جنة ، وراح يبقى، ومهما عملوا فينا ومهما أجرموا، تاكدوا إن الكلمة الأخيرة لربنا، لبنان عنده رب".

وكانت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، أعادت طرح الأغنية الوطنية "على باب مصر"، على حسابها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قامت بـ غنائها في حفلها الأول الذي استضافه قصر القبة عقب فتحه للجمهور في أبريل عام 2021، بقيادة المايسترو نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى، وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية في مصر وبث روح الانتماء والفخر للوطن.

وجاء هذا الحفل الغنائي المثمر لـ الفنانة ماجدة الرومي، بهدف تقديم أرقى أنواع الفنون العالمية التي تساهم في الارتقاء بالذوق العام، والتي تحظى باهتمام الجمهور المتذوق للفن من المصريين والأجانب.

جدير بالذكر أن أغنية "على باب مصر"، تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب. جدير بالذكر أن أغنية "على باب مصر"، تغنت بها أم كلثوم وكتب كلماتها كامل الشناوي ولحنها محمد عبد الوهاب.