شذى: بدايتي بالأوبرا وخضت تجربة التمثيل في فيلم الجراج

ياسر رشاد - القاهرة - قالت المطربة شذى، انها تعشق المطربة وردة وأغانيها الرائعة والتعاون مع الملحن الكبير بليغ حمدي، والذي قدم معاها أجمل وأعذب الألحان والأغاني ، واشارت الي انها بدأت حياتها كلاعبة تنس وكانت تعيش في السعودية وتغني في المدرسة ، وعندما عادت الي مصر بسبب حرب الخليج ، كانت تقوم بالغناء وبالصدفة كان هناك تصوير فيلم "الجراج" وكان بدايتي الفنية، واشتركت ايضاً في فيلم قطع شحن.

وعن حبها للغناء قالت، : "والدي هو السبب وكان صوته حلو وكنت أتشارك معه في تقديم الاغاني، وبدايتي الفنية انني التحقت بالأوبرا في سن ٨ سنوات.

واضافت شذى، خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، قدمت ٣ البومات وعدد من الأغاني ال " سنجل "، واترفضت في لجنة الاستماع مرة وفي المرة الثانية دخلت الامتحان ونجحت ، واغنية " ليالي الشوق " حققت نجاح كبير وكان انطلاقتي ، موجهة الشكر الي النجم حميد الشاعري ، واستمريت في مشواري الفني.