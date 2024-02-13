فن ومشاهير

شذى: بدايتي بالأوبرا وخضت تجربة التمثيل في فيلم الجراج

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت المطربة شذى،  انها تعشق المطربة وردة وأغانيها الرائعة والتعاون مع الملحن الكبير بليغ حمدي، والذي قدم معاها أجمل وأعذب الألحان والأغاني ، واشارت الي انها  بدأت حياتها كلاعبة تنس وكانت تعيش في وتغني في المدرسة ، وعندما عادت الي مصر بسبب حرب الخليج ، كانت تقوم بالغناء وبالصدفة كان هناك تصوير فيلم "الجراج" وكان بدايتي الفنية، واشتركت ايضاً في فيلم قطع شحن.

وعن حبها للغناء قالت، : "والدي هو السبب وكان صوته حلو وكنت أتشارك معه في تقديم الاغاني، وبدايتي الفنية انني  التحقت بالأوبرا في سن ٨ سنوات.

واضافت شذى، خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي د. عمرو الليثي،  قدمت ٣ البومات وعدد من الأغاني ال " سنجل "، واترفضت في لجنة الاستماع مرة وفي المرة الثانية دخلت الامتحان ونجحت ، واغنية " ليالي الشوق " حققت نجاح كبير وكان انطلاقتي ، موجهة الشكر الي النجم حميد الشاعري ، واستمريت في مشواري الفني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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