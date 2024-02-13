شكرا لقرائتكم خبر عن صورة وفيديو تجمع مرشحى الأوسكار في دورته الـ 96 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم منذ ساعات حفل غداء لمرشحى جائزة الأوسكار، والذى جمع النجوم المرشحين وغير المرشحين في فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس، والمقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار فى مارس المقبل على مسرح دولبى فى الولايات المتحدة الامريكية .



الأوسكار

وكشفت الأكاديمية عن صورة وفيديو لجمسع المشرشحين عن مختلف الفئات لـ حفل الأوسكار الـ 96.

وحضر عدد كبير من النجوم على رأسهم ستيفن سبيلبرج، إيما ستون إلى ستيرلنج كيه براون وبرادلي كوبر، وغيرهم.

وبالرغم من عدم ترشحهما لجائزة الأوسكار ألا أنه حضر كل من النجمة العالمية مارجوت روبي، والمخرجة جريتا جيرويج، وكما حضر النجم العالمى مارك رافلو مرتدا شارة دعم لـ غزة.

يضم الحفل بمجموعة من أفضل المواهب لهذا العام ويمثل العد التنازلي لمدة شهر واحد للعرض الكبير في 11 مارس المقبل.