شكرا لقرائتكم خبر عن ديفيد بيكهام وكيت بلانشيت ودوا ليبا على رأس مقدمى حفل البافتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقوم كل من ديفيد بيكهام وكيت بلانشيت ودوا ليبا بتقديم جوائز في حفل البافتا الذى سيقام يوم 18 فبراير الجارى، بمركز ساوث بانك بلندن، من المقرر أن يقدم كل من الثلاثي جائزة BAFTA للأفلام، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد الفئات التي تنتمي إليها.

وسينضم إليهم على خشبة المسرح طوال الليل زملائهم المقدمون أدجوا أندوه من " Bridgerton "، ونجمة بوليوود ديبيكا بادوكون، وأبطال فيلم Wonka أومبا لومبا هيو جرانت، وليلي كولينز من " Emily in Paris".



مقدموا حفل البافتا

ومن بين الأسماء الأخرى التي تأكد تقديمها للجوائز، نجمتا The Crown إيما كورين وجيليان أندرسون، وممثل فيلم Black Mirror هيميش باتيل، وممثل فيلم Hijack إدريس إلبا.

كما طرحت جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام ‏ أو جوائز بافتا "Bafta"، عن صور جديدة من تحضيرات الحفل الذى سيقام ليلة الاثنين المقبلة بـ توقيت القاهرة.

حيث تظهر في الصور توزيع صور تالحضور من الممثلين العالميين المرشحين وغير المرشحين على الكراسى في مركز ساوث بانك بلندن.



تحضيرات البافتا