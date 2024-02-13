في فيديو احتفلت به بعيد الحب، واجهت الفاشنيستا الكويتية دكتورة خلود موقفًا محرجًا تعاملت معه بطرافة.

وظهرت دكتورة خلود بفستان أسود طويل بأكمام طويلة وبتصميم الفساتين ساقطة الكتف.

واختارت مكياجًا كثيفًا اعتمدت فيه لشفاتها اللون الأحمر الداكن وهو نفس لون حذائها.

ونسقت الفاشنيستا الكويتية إطلالتها مع قطع مجوهرات فاخرة.

وأثناء تمثيل أحد مقاطع تيك توك، طار خاتم من يدها اليسرى.

وتفاعلت دكتورة خلود مع الموقف بطرافة وكتبت في التعليقات: “طار الخاتم”.

وتعرضت دكتورة خلود لانتقادات واسعة من بعض المتابعين بسبب: احتفالها بعيد الحب، وإطلالتها التي اعتبروهاجريئة، وتغيير ملامحها.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الدكتورة خلود تتعرض لموقف محرج خلال احتفالها بعيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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