شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة تروج لمسلسل "سر إلهي" وتنشر بوستر تشويقيا لروجينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمسلسل "سر إلهى" بطولة الفنانة روجينا، المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة خلال الموسم الرمضاني المقبل 2024.

ونشرت الصفحة الرسمية للمتحدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوسترا تشويقيا لروجينا من العمل، معلقة عليها: "انتظروا النجمة روجينا ومسلسل سر إلهي في رمضان شهر الفرحة على شاشات المتحدة".



روجينا في سر إلهي

وتظهر روجينا خلال أحداث العمل بشخصية نصرة المتزوجة من محمد ثروت، ولها ثلاثة أخوة هم نهى عابدين، ورنا رئيس ويوسف الأسدى، وتتعرض نصرة للغدر من أقرب الناس لها وتضطر لمواجهة الحياة بمفردها وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

مسلسل "سر إلهى" بطولة روجينا، أحمد مجدى، مى سليم، رشا مهدى، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي ومن تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة كودكس.