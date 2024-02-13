كارين رزق الله بتعليق لافت بعد الهجوم على ماجدة الرومي

ميرنا وليد - بيروت - دافعت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله عن الفنانة ماجدة الرومي بعد الهجوم الذي تعرضت له.

وكتبت كارين رزق الله: "ماجدة الرومي رمز الرقي والوطنية والانسانية ! اللي قلتيه عالمسرح بحفل ابو ظبي بمثّلني وبمثّل كل لبناني بحب لبنان ! اللي قلتيه حقيقة عايشينها وقاتلة احلامنا وطموحاتنا .. ضلّك قولي وعلّي صوتك لانك صوتنا".

وكانت تعرضت ماجدة الرومي لهجوم واسع، بعد أن قالت خلال حفلها في الإمارات: "اشتقنا لـ أبو ظبي الحلوة اللي كلشي فيها بيضحكلنا وبيستقبلنا بالإعمار والخضار اللي بيمجد الله وبيكبر القلب، الله يديمها على هالأرض الطيبة بركة ونعمة، جايين من لبنان، مطرح ما عم نعيش أبشع كوابيسنا بسبب الإجرام المقترَف في حقنا من قبل من يلي اسمهم منّا وفينا وهم مش هيك، ما فينا إلا ما نتوقف أمام الإنجازات اللي عم نشوفها كيف ما مشينا في هذا البلد الحبيب، منشوف بعيونا كيف العظماء بيعملوا الجنة على الأرض".

وسألت ماجدة الرومي الحضور: "هل يوجد لبنانيون؟ بمسي عليكم، وبقولكم نحن في انتظاركم هذا الصيف، لا يزال بلدنا جميلاً ولا زلنا نحبه، ولا يزال جنة ورح يبقى.. مهما عملوا فينا ومهما أجرموا تأكدوا أنّ الكلمة الأخيرة لربنا ولبنان لديه رب".

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