يسرا تفتح الأبواب المغلقة: اتحرمت من رؤية أمي سنة ونص

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجمة يسرا أسرار داخل حياتها الشخصية والمهنية وتحدثت عن فترة طفولتها والصعوبات التي مرت بها، موضحة مواقف والدتها البطولية وما فعلته من أجلها وشعورها عند انتقالها للعيش مع والدها.

والدة يسرا

علقت يسرا عن فترة طفولتها خلال لقائها في برنامج "بصمة" عبر Discovery الشرق، قائلة: "اتربيت في وسط أمي وخالاتي وخيلاني وقعدت معاهم لحد سن الـ14 والحقيقة عملوا مجهود كبير جدا عشان يدوني حياة حلوة، حياة أعرف أكمل فيها، أنا فاكرة أن أمي كانت بتنزل تبيع أي حاجة عندها عشان تدخلني أغلى مدرسة عشان أتعلم تعليم كويس".

أضافت يسرا : " لحد سن معين كانت طفولة سعيدة بعد الـ14مكنتش طفولة سعيدة لأن والدي أخدني من ماما وبالتالي عشت مع والدي وأنا معرفوش حد غريب بالنسبة ليا ومفيش بيني وبينه تفاهم كان صعب جدا أن من حياة فيها كل حاجة ليكي لفجأة حياة مفيش ولا حاجة ليكي".

مدرسة يسرا

تابعت يسرا حديثها عن فترة بقائها مع والدها: "منعني من المدرسة ولما مروحتش درست في البيت، لما نجحت سألني إزاي نجحتي؟ كان دايما عندي تحدي إني أنجح، فاكرة أني قعدت لمدة سنة ونص مش بشوف حد ومش بكلم حد حتى ماما ودا كان شيء صعب جدا عليا هي كانت حياتي ولو أمي مش مربياني بقوة كان زماني معرفتش أكمل الحياة نفسها اتعلمت منها كل حاجة".

والدة يسرا

أشارت يسرا في حديثها عن زوج والدتها، قائلة: "جوز أمي اكتشفت حبي ليه بعد ما مشيت من عند ماما لأني عملت مقارنة بين الأب الحقيقي وبين زوج الأم اللي كان أب حقيقي وأكتر، بعد ما بقيت عندي 25 سنة صدفة قابلته في العجمي جريت عليه وطلبت منه السماح لأني عاملته وحش جدا وأنا طفلة ومكنتش عارفة قيمته، كنت السبب في طلاقة من أمي وطلبت منها السماح هي كمان".

من ناحية أخري، يذكر أن يسرا يعرض لها فيلم "ليلة العيد".

أبطال فيلم "ليلة العيد"

فيلم "ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالح، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.