"بعمر الـ 20" يسرا تخضع لأحدث جلسة تصوير.. والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة يسرا متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت يسرا الصور، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الذهبي اللامع، وضعت مكياجا بسيطا.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "قمر يا أحلى يسرا، مبتتكبريش، كأنك بعمر العشرين، ملكة جمال".

يذكر أن احتفلت الفنانة يسرا، بالعرض الخاص لفيلم "ليلة العيد"، في مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر.

والفيلم بطولة كل من يسرا، ريهام عبدالغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمود حافظ، سيد رجب، سميحة أيوب، وهو من تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.

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