نادر أبو الليف يعلن وفاة عازف الكمان محمد فريد في الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان نادر أبو الليف عن وفاة صديقة الموسيقي محمد فريد، والذي وافته المنية اليوم في المملكة العربية السعودية.

وكتب "نادر" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "انتقل إلي رحمة الله صديقي وزميل الدراسة وأجدع وأخلص صديق وزميل الطفولة عازف الكمان محمد فريد، إلى اللقاء في الجنة ونعمها يارب ياغالي وسيصل الجثمان غدا من الرياض بالسعودية إلى مطار القاهرة بأمر الله.

يذكر أن، آخر أعمال أبو الليف أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق"، على موقع" يوتيوب"، وهي من كلمات السيد علي وألحان وتوزيع رامي المصري وجيتار مصطفى أصلان، وتم التسجيل في استوديو طرب ومكس وماستر هاني محروس.