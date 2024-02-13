رمضان 2024.. طرح البوسترات الفردية لـ مسلسل "سر إلهي" لـ روجينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أطلقت منصة شاهد، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، البوسترات الفردية لأبطال عمل مسلسل "سر إلهي"، والذي سيعرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2024".

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن بطولة روجينا، ومراد مكرم، صلاح عبدالله، محمد ثروت، نهى عابدين، ومحمود حجازي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وقدمت رمضان الماضي مسلسل ستهم الذي شاركها بطولته عدد من نجوم الفن من بينهم إياد نصار وأمير صلاح الدين وغادة طلعت ونانسي صلاح ولأور مرة المنشد ياسين التهامي للمخرج رؤوف عبد العزيز.

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