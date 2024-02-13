بالصور- انتهاء تصوير مسلسل "نقطة سوداء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة مريم الخشت، عن انتهاء تصوير مسلسل "نقطة سوداء" والذي يخوض بطولته أحمد فهمي، وناهد السباعي، وأحمد مجدي، وسارة سلامة، وهدى الإتربي، وغيرهم من النجوم.

ونشرت مريم عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا من كواليس العمل، وعلقت عليها: "فركش، "نقطة سوداء" وحمدالله على السلامة".

تدور أحداث مسلسل "نقطة سوداء" في إطار اجتماعي رومانسي ويتكون من 15 حلقة والمقرر عرضه خارج موسم رمضان 2024، تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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