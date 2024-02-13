ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري أبو أحدث أعماله الغنائية بعنوان "كدابين" على شكل الفيديو كليب، وذلك تزامناً مع عيد الحب.

ويعبر أبو عن مشاعر الإحباط من الحب والتعلق بالناس القريبة،ومن تصرفاتهم، في أغنيته "كدابين"

وكان ابو قد طرح أغنية "سستمها"، الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم "السيستم"، للممثل المصري طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، ويقدم خلاله أبو أيضا ظهوراً خاصا خلال أحداث الفيلم مع زوجته نهال لهيطة.

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوي وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوي .

كانت هذه تفاصيل خبر أبو يطرح أحدث أغانيه " كدابين" تزامناً مع عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.