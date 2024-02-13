شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات المتحدة تطرح بوستر مسلسل "بابا جه" لأكرم حسني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوستر المسلسل الكوميدي "بابا جه" للنجم أكرم حسني، والمقرر طرحه في السباق الرمضاني، حيث نشرت صفحات القنوات منذ قليل بوستر المسلسل المنتظر عبر حساباتها الرسمية بمختلف منصات السوشيال ميديا.



حساب سي بي سي عبر تويتر



حساب قناة الحياة عبر تويتر



قناة الحياة



قناة سي بي سي

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، هنا زهران، أحمد عثمان، حنان حسن، مصطفى عبد السلام، عزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.