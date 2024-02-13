جوسلينج وستون والكلب ميسي يجتمعون على مأدبة الأوسكار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجمع نجوم فيلمي Barbie، وOppenheimer وأفلام أخرى مرشحة للفوز بجوائز الأوسكار، الاثنين، خلال مأدبة غداء سنوية للمرشحين، وهو حدث احتفالي يتجمع فيه الممثلون والمخرجون ونجوم ما وراء الكاميرات لالتقاط صور جماعية.

وظهر ريان جوسلينج الذي قام بدور كين في فيلم Barbie ببدلة أرجوانية، ووقف جوسلينج يداعب ميسي الكلب الذي أدى دوراً رئيساً في فيلم Anatomy of a Fall المرشح للفوز بجائزة أفضل فيلم.

وتبادل الحديث مع الحضور كل من إيما ستون، التي تنافس على لقب أفضل ممثلة عن دورها في فيلم الكوميديا السوداء Poor Things، وكذلك نجما فيلم Maestro برادلي كوبر، وكاري موليجان.

وشق كيليان مورفي، وإميلي بلانت، وروبرت داوني جونيور، نجوم فيلم الدراما العملاق Oppenheimer طريقهم بين المجتمعين.

ووقف المخرج ستيفن سبيلبرج المرشح كمنتج لفيلم Maestro، المرشح لجائزة أفضل فيلم لالتقاط صور سيلفي.

وضم الاحتفال إلى جانب نجوم الصف الأول، مؤلفي صوت ومصممي أزياء وآخرين، وفي الختام تمت دعوة عشرات المرشحين للمسرح لالتقاط صورة جماعية.

كانت الأجواء احتفالية، إذ احتفى المرشحون بإنجازاتهم، دون أن يكون هناك ما يدعو للقلق بشأن الخسارة أو إلقاء كلمة كما هو الحال في ليلة الأوسكار.

وألقت رئيسة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة جانيت يانج، كلمة عبرت فيها عن مشاعر الإثارة والسعادة الغامرة لدى الحضور.

سيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام في العاشر من مارس، وسيبث مباشرة على شبكة (إيه.بي.سي) التابعة لوالت ديزني.