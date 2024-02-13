"شاهد" تطرح بوستر يجمع كل أبطال مسلسل "بابا جه" استعدادًا لرمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل منصة "شاهد" الترويج للأعمال الدرامية المقرر عرضها ضمن خريطة موسم دراما رمضان 2024.

ونشرت "شاهد" بوستر مجمع لأبطال مسلسل "بابا جه" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وهم الفنان أكرم حسني، الفنانة نسرين أمين، الفنان ياسر الطوبجي، الفنانة فريال يوسف، الفنانة ياسمين رحمي، الطفل سليم مصطفى، الفنان أوتاكا، الفنانة سما إبراهيم، تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.

تدور أحداث مسلسل "بابا جه" في إطار كوميدي حول رجل أربعيني يعمل مدير فندق يتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا، تأليف وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.

كما يشارك الفنان أكرم حسني بمسلسل "الكبير أوي 8" بطولة الفنان أحمد مكي ونخبة من النجوم والمقرر عرضه أيضًا ضمن مسلسلات رمضان 2024.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أكرم حسني كانت بفيلم "العميل صفر" وعرض بشهر أغسطس من العام الماضي.

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