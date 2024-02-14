شكرا لقرائتكم خبر عن شادي مؤنس يضع الموسيقي التصويرية لـ "جودر " و"صيد العقارب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع الموسيقار شادي مؤنس الموسيقي التصويرية والتترات لمسلسلين ضمن الموسم الرمضاني 2024 ، وهما مسلسل " جودر " للنجم ياسر جلال والمخرج إسلام خيري وتأليف أنور عبد المغيث ، حيث يضع لهذا المسلسل موسيقاه التصويرية وأيضا تتر البداية والنهاية .

ومسلسل " جودر " من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك ، جيهان شماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر وآخرون .

أما مسلسل " صيد العقارب " فيضع له شادي مؤنس الموسيقي التصويرية وتتر النهاية فقط ، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وبطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.