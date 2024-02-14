إليسا تهنئ أحلام بمناسبة عيد ميلادها : كلن مقهورين من الملكة

بعثت الفنانة إليسا برسالة تهنئة مليئة بالحب والتقدير للفنانة أحلام بمناسبة عيد ميلادها. نشرت إليسا التهنئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وجاء في نص التهنئة: “بعيدك ما بتمنالك إلا انو تضلي مضواية ومعباية الدني مثل ما انتي ويضلوا كلن مقهورين من الملكة”.

وتعكس هذه الكلمات العلاقة القوية التي تربط بين الفنانتين، وتقدير إليسا الكبير لأحلام ومكانتها في المجال الفني.