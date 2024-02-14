مسلم يطرح كليب "غمة" على يوتيوب ضمن أحداث فيلم درويلة.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرح المطرب مسلم كليب "غمة" عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب".

كليب "غمة"، هي الأغنية الرابعة ضمن أحداث، فيلم درويلة، الذي يتضمن عرض بعض مشاهد من الفيلم بين المطرب مسلم وأبطال العمل الذي يعرض حاليًا في دور العرض المصرية والعربية.

أغنية غمة من كلمات عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وغناء المطرب مسلم.

وجاءت كلمات أغنية غمة كالتالي:

مش واقفة يوم ولا عمرها وقفت يوم على حد.

الباب قدامه هيخرج منه وهعمل سد.

واللي مابينا يعتبره، دا كان..

دا كان دا كان مولد واتفض

غمه غمه غمه غمه..

فيلم "درويلة" من بطولة عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغني، أيتن عامر، محمد علي رزق، حسني شتا، إبرام سمير، مسلم، لبنى ونس، نهال نور، محمد علي ميزو، كابتن إبراهيم صبحي وآخرين، فكرة وإنتاج محمد دياسطي، وقصة وسيناريو وحوار لمحمد دياسطي وعبد الرحمن فتحي وإخراج معوض إسماعيل.

وطرح فيلم "درويلة" الأسبوع الماضي في دور العرض السينمائي، والذي تدور أحداثه حول الصراع بين أبطال الفيلم على مسرح "درويلة" الذي يمتلكه الفنان عمرو عبد الجليل.

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