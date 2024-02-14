رمضان 2024.. أحمد العوضي يتعرض للضرب ووليد فواز بعين واحدة في مسلسل "حق عرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن صور جديد من مسلسل حق عرب الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، بعد أيام قليلة في مارس المُقبل.

والتقطت الصور من مشاهد مختلفة من مسلسل حق عرب للأبطال المشاركين فيه، وظهر بطل العمل النجم أحمد العوضي في إحدى الصور بعد تعرضه للضرب وإلى جواره الفنان محمد أحمد ماهر، كما تواجدت في الصور الفنانة دينا فؤاد، الفنان وليد فواز والذي ظهر بعين واحدة ويخفي عينه الأخرى، والفنانة سلوى عثمان، الفنان أحمد عبدالله محمود، الفنان القدير رياض الخولي، الفنانة وفاء عامر، والفنانة كارولين عزمي.

"حق عرب" تأليف محمود حمدان، إخراج إسماعيل فاروق، ويشهد العمل البطولة المطلقة الأولى لـ أحمد العوضي في التليفزيون بعد تقديمه أولى بطولاته في عالم السينما من خلال تعاونه مع المخرج خالد يوسف في فيلم الإسكندراني، تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وبطولة زينة وبيومي فؤاد.