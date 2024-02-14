رمضان ٢٠٢٤.. خالد النبوي يتصدر بوستر جديد من مسلسل "إمبراطورية ميم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل منصة "شاهد" الترويج للمسلسلات المقرر عرضها ضمن خريطتها لموسم دراما رمضان 2024.

ونشرت "شاهد" بوستر جديد لمسلسل "إمبراطورية ميم" تصدره الفنان خالد النبوي وعلقت: "انتظروا حكاية إمبراطورية ميم، رواية أبدعها الراحل إحسان عبد القدوس وحبيناها في فيلم سينمائي والآن تحولت لمسلسل درامي يعرض في رمضان".

وسيتم عرض مسلسل "إمبراطورية ميم" على منصتي "شاهد" و"واتش ات" حيث كشفت منصة "واتش ات" أيضًا عن بوسترات منفردة لأبطال المسلسل وهم الفنانة حلا شيحة، الفنان محمود حافظ، الفنانة نشوى مصطفى، الفنانة الشابة مايان السيد، الفنان الشاب نوري النبوي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمد سلامة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان خالد النبوي كانت بمسلسل "رسالة الإمام" وعرض بموسم رمضان 2023.

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