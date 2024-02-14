شكرا لقرائتكم خبر عن 170مليون دولار عالميا لفيلم الرومانسية Anyone But You والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الدراما والرومانسية Anyone But You، إيرادات وصلت إلى 170 مليونا و 75 ألف دولار عالميا، منذ طرحه يوم 22 ديسمبر من العام الماضى 2023، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة و43 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم Anyone But You بين 80 مليونا و 75 ألف في شباك التذاكر الأمريكي، و90 مليونا دولار في شباك التذاكر العالمى.

ويدور فيلم Anyone But You في أعقاب اللقاء الأول، تكتشف بيا وبن أن شغفهما الأولي قد تضاءل لسبب غير مفهوم وتحول إلى سوء فهم فاتر، ومع ذلك، يتدخل القدر، ويجتمعان معًا مرة أخرى في حفل زفاف أسترالي حالم، ويختاران تمثيلية الثنائي، لكن الشرر يشتعل من جديد وسط المناظر الطبيعية المشمسة، مما يجبرهم على مواجهة مشاعرهم الحقيقية واغتنام فرصة ثانية في الحب.

فيلم Anyone But You من بطولة سيدني سويني، جلين بأول، ميا أرتميس، نات بوكانان، جوش بونيلو، جاتا، الكسندرا شيب، هادلي روبنسون، ديرموت مولروني، راشيل جريفيث، ديبورا فاي لي.