رمضان 2024.. طرح برومو جديد وتشويقي لمسلسل "مسار إجباري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "سي بي سي"، إعلان جديد لمسلسل "مسار إجباري"، عبر منصة "يوتيوب" بعنوان: "انتظروا أقوى أعمال الدراما في رمضان 2024".

"مسار إجباري"، من بطولة الثنائي الشاب أحمد داش، وعصام عمر، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2024

تدور أحداث المسلسل المكون من 15 حلقة، حول شابين من منطقة شعبية، يدعى حسن وحسين، يواجهون صعوبات الحياة في سعيهما للعمل والرزق الحلال.

مع مرور الوقت، يكشف الشابان عن أسرار غير متوقعة تُغيّر مجرى حياتهما بشكلٍ جذريّ.

مسلسل "مسار إجباري"، سيناريو وحوار أمين جمال وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، مي الغيطي، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين.

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