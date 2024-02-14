معلومات عن رفع فوز الفهد دعوى قضائية ضد زوجها والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - أفادت معلومات متناقلة أن زوج الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد متهم بإصدار شيكات دون رصيد. وزعمت إحدى الصفحات أن فوز هي من رفعت بلاغاً ضد زوجها عبداللطيف الصراف وهو رجل أعمال كويتي، واتهمته بسرقة 70 مليون دينار كويتي من أموالها الخاصة، مشيرة الى انه رفض إعادة المبلغ الذي كانت قد نقلته إلى حسابه تفاديًا لسجنها بتهمة غسيل الأموال. وأوضح المصدر أن فوز نقلت 70 مليون دينار، لحساب زوجها لإبعاد الشبهات عنها، إلَّا أنه رفض إعادتهم لها بعد تبرئتها من هذه التهمة. يذكر ان فوز لم تعلق بعد على هذه الاخبار المنشرة بانتظار رد رسمي منها لتؤكد او تنفي المعلومات.

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