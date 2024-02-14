أبو في عيد الحب: “كدابين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان أبو أجدد أعماله الغنائية “كدابين” بشكل فيديو كليب مصور، تزامنا مع احتفالات عيد الحب.

وصدم أبو جمهوره بجرعة عاطفية غير رومانسية بعيدة تماما عن معظم أغانيه التي تتسم بالخفة والبهجة، ليقدم لهم خلال “كدابين” جرعة واقعية مركزة من مشاعر الإحباط من الحب والتعلق بالناس القريبة منك، سواء أحبائك أو أصدقائك، من تعلق عليهم آمالا وعواطف لتصطدم بأرض الواقع المحبط من تصرفاتهم.

ويأتي كليب “كدابين” استكمالا لحالة من النشاط الفني التي يعيشها أبو خلال مطلع عام 2024، تزامنا مع نجاح أحدث أغانيه “سستمها”، الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم “السيستم”، للنجوم طارق لطفي وأحمد الفيشاوي، ويقدم خلاله أبو أيضا ظهورا خاصا خلال أحداث الفيلم مع زوجته نهال لهيطة.