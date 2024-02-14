بعد طلاقها.. ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد الحب بهذا الفيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو طريفاً، احتفلت به مع جمهورها بعيد الحب بطريقتها الخاصة والمميزة، وذلك في أول عيد حب بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

حيث نشرت في الفيديو مجموعة من المشاهد من بعض أعمالها تظهر فيها كلها وهي تتناول الطعام بشراهة من دون أن تعلق على الفيديو بأي كلمة مكتفية بكتابة تاريخ عيد الحب على الفيديو.

يُذكر أن ياسمين منذ طلاقها من العوضي وهي تنشر مجموعة فيديوهات طريفة تخلط فيها بين حزنها بعد الطلاق وطريقتها المرحة في مداعبة الجمهور.

حيث نشرت مقطع فيديو طريفاً داعبت من خلاله جمهورها، وظهرت خلاله وهي تستعد لجلسة تصوير خاصة بإحدى العلامات التجارية بعد معالجة الفيديو بتطبيق خاص أظهرها والدموع تنهمر من عينيها، وهو ما دفع عدداً من متابعيها للتعليق على الفيديو بالقول: “متزعليش هيرجع”… في إشارة إلى طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” مقطع فيديو وعدداً من صورها كشفت من خلالها عن تواجدها في الحرم المكّي لتأدية مناسك العمرة.

وظهرت ياسمين في الفيديو والصور بملامح حزينة، من دون أي تعليق.