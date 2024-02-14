نوال الزغبي تتألق بفستان أسود لامع بحفلها في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بحفلها في ديتريوت بولاية ميشيغين في الولايات المتحدة الاميركية بفستان أسود ذو قصة الكتف الواحد وذو فتحة طويلة من دار لابورجوازي. ومن المعروف ان نوال اصبحت تختار اطلالاتها بكثرة من هذا الدار بعد نجاحهما في العديد من الاطلالات.

وانتعلت نوال حذاء ذو كعب عال باللون الاسود واعتمدت على اكسسوارات ومجوهرات ناعمة مع الفستان الرائع واعتمدت على تسيحة شعر تليق على اللوك ومكياجاً ناعماً. ونالت صور نوال تفاعلاً كبيراً من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتغزلوا بجمالها.

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