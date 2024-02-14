قبلة شديدة الرومانسية بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام في عيد الحب

ميرنا وليد - بيروت - في عيد الحب، نشر لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام صورة تجمعه بزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام.

الصورة تظهر ديفيد وفيكتوريا وهما يتبادلان قبلة شديدة الرومانسية وقت الغروب.

وكتب ديفيد تعليقاً على الصورة التي نشرها على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"عيد حب سعيد لزوجة وأم رائعة وأفضل صديقة أحبك أعني "لقد أحببتها للتو"."

وعايد ديفيد أولاده أيضاً هاربر وروميو وكروز وبروكلين.

يذكر أن ديفيد وفيكتوريا بعد 4 أشهر على ولادة إبنهما بروكلين، تزوّجا في إيرلندا في 4 تموز/يوليو عام 1999 في قلعة في زفاف.

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