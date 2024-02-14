السبت.. عرض ٣ أفلام قصيرة بنادي سينما الشباب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يستأنف نادي سينما الشباب بالإسكندرية الذي يقيمة المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعالياته الثقافية يوم السبت القادم الموافق الموافق ١٧ فبراير، بمركز الحرية والإبداع بالأسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "العالم الجديد" إخراج "محمد الكسار"، فيلم "لسه فيه فرصة" إخراج عمر إبراهيم، فيلم ولد إخراج "محمد الكسار".

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي، والناقدة السينمائية شاهنده محمد علي، لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقيمة المركز القومي للسينما شهرياً ويشرف عليه الناقد السينمائي إسلام أحمد