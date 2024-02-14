“سبب فرحتي”.. هدية أصالة وأحمد سعد للعشاق في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص النجمان أصالة وأحمد سعد على طرح أغنية “سبب فرحتي” التي تجمهما على طريقة الديو بالتزامن مع يوم عيد الحب الذي يحلّ في 14 شباط (فبراير) من كل عام.

الأغنية رومانسية من ألحان أحمد سعد وكلمات محمد شافعي وتوزيع محمد عاطف الحلو.

ومن المقرر أن يقدّم أصالة وأحمد سعد أغنية “سبب فرحتي” لايف للمرّة الأولى مساء اليوم ضمن فعاليات حفلهما المنتظر في الكويت.

الجدير ذكره أن أغنية “سبب فرحتي” تصدّرت الترند فور صدورها في عدد من البلدان العربية ومنها مصر والسعودية ولبنان والأردن والكويت، كما حققت حوالي نصف مليون مشاهدة في ساعات قليلة.

كلمات الأغنية:

يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك انت ألامان وباختصار لو كله مال بسند عليك انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك انا كنت مين ✶✶✶ قبل اما اشوف عينِك والين قبل اما تيجي تنوري قلبي وتمليني بحنين ده بكلمتين بتهوني الوقت الحزين يا حبيبتي واما بتضحكي بتحلّي ف عنيا السنين ✶✶✶ يا سبب فرحتي يا مقاسماني سكتي بتقويني ف دينتي وانا جمبك مش هميل انا ليكي بَنتِمي يا آخري وأولي ولا حاجة بتهمني طول ما انا شايفك بخير