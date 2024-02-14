الشاعر منير بو عساف يرثي زوجته الراحلة في عيد الحبّ 

لا زال الشاعر اللبناني منير بو عساف يعيش تحت وقع الصدمة والحزن والمأساة التي اصابته عقب رحيل زوجته ميريلا في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير الفائت بعدما تواجدت قرابة الشهر في المستشفى حيث كانت في العناية المركزة بعد اصابتها بفيروس انتشر في كامل جسدها واصاب رئتيها.

وبمناسبة عيد الحب، نشر منير بو عساف قبل قليل صورة لزوجته أرفقها بمقطع مؤثر جدًا رثى فيه زوجته الراحلة خاصة ان عيد الحبّ يمّر هذا العام لأول مرة من دونها منذ ارتباطهما.

وجاء في منشوره:

أيّا عيد وأيّا حُب بغيابِك إنتِ

رحتِ وكل بواب القلب خلفِك سكّرتِ.

رح بتضللي انتِ عيدي

وأجمل ملقى بمواعيدي

وكل دقّة بقلبي جديدة

عا إسمِك انتِ.

وكان الشاعر اللبناني منير بو عساف قد دخل القفص الذهبي في عام ٢٠١٧ . وبحسب المعلومات التي كشفها موقع “الخليج 365” فإن زوجة منير بو عساف كانت حامل وهذا ما اضعف جسدها ولم يقاوم الفيروس. فاجهضت بعد ١٥ يومًا من دخولها المستشفى واستمرت تقاوم المرض الى ان توفيت في المستشفى.

منير بو عساف وميريلا لديهما ولد وحيد يدعى جوفن.