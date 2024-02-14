سامح حسين يثير إعجاب الجمهور بمعايدته لزوجته

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ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل المصري سامح حسين زوجته في عيد الحب حيث نشر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له بصحبة زوجته، وعلق عليها : "حب عمري وسندي".
وحصدت الصورة الكثير من التعليقات الإيجابية التي أثنت على طريقة تعامل سامح حسين مع زوجته.
وكانت آخر أعمال سامح حسين مسلسل "عودة الأب الضال" حيث أطل كضيف شرف فى إحدى الحلقات، وهو من بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، خالد منصور، إيمان السيد، أميرة هاني، وعدد كبير من الممثلين، المسلسل من تـأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عبد العال.
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