تفاصيل انسحاب محمد الحلو من حفل علي الحجار قبل ساعات من إقامته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يواجه المطرب الكبير علي الحجار، أزمة كبيرة، قبل ساعات من إقامة أول حفلات مشروع " 100 سنة غنا"، والمقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء يوم 14 فبراير، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بالتزامن مع إحتفالات عيد الحب.

وتأتي الآزمة، مع إعلان ضيف شرف الحفل، المطرب الكبير محمد الحلو، انسحابه من المشاركة، بسبب ما تعرض له من العاملين في دار الأوبرا، على حد وصفه.

المطرب الكبير محمد الحلو، أعلن انسحابه في مقطع فيديو، نشره عبر الجروب الخاص بمحبيه، وقال ،:" كنت استعد للمشاركة مع حبيبي وأخويا الأستاذ علي الحجار، لتقديم أغنية (مش أاللى ابكي) للأستاذ محمد عبد الوهاب، وفوجئت في البروفة الأخيرة مساء أمس، أن المايسترو، سمه هشام جبر، يريد أن أقدمها بطبقة نسائية، أقل وأضعف من طبقة صوتي، وظللت حتى الواحدة صباحا انتظره لضبط الطبقة، قبل أن يقول لي للأسف مش هقدر اشتغل".

وتابع،:" أنا أعتذر لصديقي وحبيبي علي الحجار، وأسف مش هقدر اشترك في الحفل"

الحجار، يقدم في الحفل، باقة من أشهر الأغاني التي وضع ألحانها موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، بمشاركة اوركسترا يقوده المايسترو هشام جبر، ويشارك، في تقديم الأغاني، من نجوم الأوبرا ، المطرب أحمد عفت، والمطربات، نهاد فتحي، و أسماء كمال.

المطرب علي الحجار، وقع اختياره على مجموعة من الأغاني، التي قدمها موسيقار الأجيال، في فترات زمنية مختلفة، على أن يتم التنقل من فترة إلى أخرى، من خلال رؤية درامية، من تأليف الكاتب أيمن الحكيم، وإخراج مسرحي للمخرج الكبير عصام السيد، و أداء الفنان محمد عادل.

حفل " 100 سنة غنا"، يقام بالتعاون مع إحدى العقارية، وطرحت تذاكره للحجز عبر منصة "تذكرتي".

وقسمت أسعار التذاكر إلى 4 فئات، وهي 750، و 1000، و 1500، و 1700 جنيه مصري.