"الكبير أوي" و"جوني" و"حزلقوم" على بوستر "الكبير أوي 8"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المنتج تامر مرسي عن البوستر الرسمي للموسم الثامن من مسلسل "الكبير أوي 8" عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهر على البوستر أبطال الموسم الثامن وهم الكبير أوي وجوني وحزلقوم، وكشفت "المتحدة" مؤخرًا عن برومو تشويقي من المسلسل المقرر عرضه على قناة "dmc" إلى جانب عدد من المنصات الرقمية منها "واتش ات".

وكشف برومو "الكبير أوي 8" عن العديد من المفاجآت منها "حمل" مربوحة زوجة الكبير أوي، وعودة الفنان بيومي فؤاد بعد أزمته الأخيرة، إلى جانب الفنان محمد سلام الذي ظهر مرتديًا بدلة وماكياج الممثل العالمي جيم كاري من فيلم الكوميديا "The Mask"، وشهد الإعلان إعادة ظهور العديد من الشخصيات منها "جوني، نفادي، العترة".

ويستكمل الجزء الثامن من "الكبير أوي" شخصية "الكبير أوي" التي يجسدها الفنان أحمد مكي ومقابلته عدد من الشخصيات في المزاريطة وسط العديد من المواقف الكوميدية بين فريق العمل.

يشارك ببطولة مسلسل "الكبير أوي 8" الفنان هشام إسماعيل، الفنان حسين أبو حجاج، الفنان حاتم صلاح، الفنان عبدالرحمن ظاظا، الفنان محمد جمال قلبظ، الفنان مصطفى غريب، تأليف مصطفى قمر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي.

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