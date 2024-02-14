شكرا لقرائتكم خبر عن العندليب عبد الحليم حافظ الحاضر الغائب بمهرجان بغداد السينمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق منذ قليل حفل ختام مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى بالنشيد الوطني، ثم قدم المهرجان فقرة موسيقية لأغنية العندليب عبد الحليم حافظ "جانا الهوى"، وتفاعل معها الجمهور وكأنها أغنية حديثة ولاقت ترحابا كبيرا من الحاضرين لحفل الختام.

وكان استقبل جمهور مهرجان بغداد السينمائي فيلم "يومين"، وهو أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما، من بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب بترحاب شديد، حيث نال عاصفة من التصفيق الحاد بعد عرض الفيلم، ليلتف الجمهور حول دريد لحام لتهنئته بالفيلم الذي دفعهم للبكاء والضحك في نفس الوقت.

الفيلم يتناول حالة عن العنف الأسري في المجتمع السوري ويحكي قصة رجل يعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، ما يدفع ابنته نغم وابنه صباح للهرب بعيدا عن المنزل، وهو من بطولة دريد لحام والأطفال شهد الزلق وجاد دباغ والممثلين حازم زيدان ونجاح مختار ورنا شميس.

وكان انطلق حفل افتتاح المهرجان السبت الماضي تحت زخات المطر، وشهد الحفل عزف السلام الوطني العراقي، ثم طلب المسئولون عن المهرجان من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق، معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.