شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة العراقية خيال: تربيت على الغناء المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة العراقية خيال خلال لقائها بتلفزيون الخليج 365 بعدما أحيت افتتاح مهرجان بغداد السينمائي في دورته الأولى، إنها ممتنة جداً بسعادة الجمهور وتفاعله مع غنائها بالافتتاح، مضيفة: "أنا أعشق الغناء منذ طفولتي بالأخص الغناء المصري ، فقد تربيت على صوت أم كلثوم ونجاة الصغيرة" .

وتابعت خيال : "كنت أغني بالمدرسة عندما كنت صغيرة ، وبسبب ظروف الحياة والانشغالات والدراسة لم أكمل في الغناء ، ولكن للتو بدأت بدراسة الغناء وأحب أن يصل صوتي لجميع الشعوب العربية ، وقد تشرفت ابغنائي بافتتاح المهرجان ووصول صوتي لجميع الجمهور من كل الدول العربية فصوتي اليوم هو الصوت العراقي" .

وكان قد قال مدير مهرجان بغداد السينمائي الدكتور حكمت البيضاني، إن المهرجان يشهد تنافس مجموعة متميزة من الأفلام العراقية والعربية على جوائز المهرجان القيمة، ففي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة تشارك ثلاثة أفلام روائية عراقية وتسعة أفلام عربية لنخبة من المخرجين البارزين عراقياً وعربياً، وجميعها من الأفلام المتميزة والحاصلة على جوائز مهمة في مختلف المهرجانات الدولية التي سبق أن شاركت فيها، وهكذا الحال في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة التي تشهد مشاركة 16 فيلماً، ومسابقة الأفلام الوثائقية التي تشهد مشاركة 10 أفلام، فيما ستشهد مسابقة أفلام التحريك (الأنيمشين) مشاركة 10 أفلام.