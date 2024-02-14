شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا جوليا أفضل فيلم بمهرجان بغداد ورائد محسن وزهراء غندور أفضل ممثل وممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم مهرجان بغداد السينمائي فعاليات دورته الأولى بفوز الفيلم الروائي الطويل وداعا جوليا بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، فيما نال جائزة أفضل ممثل الفنان رائد محسن وأفضل ممثلة زهراء غندور، وجائزة أفضل تصوير الفيلم اليمني المرهقون، فيما نال جائزة الضل سيناريو فيلم آخر سعادة ونال جائزة افضل اخراج فيلم مطلقات الدار البيضاء.

وحصد على تنويه خاص فيلم لص بغداد للمخرج صهيب عمر خليفة وجائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى الفيلم الاردني إن شاء الله ولد للمخرج امجد رشيد.فيما حصل فيلم "سطل" اليمني على جائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان بغداد، فيما حصل على تنويه من اللجنة، الفيلم العراقي زيرو والفيلم الفلسطيني مي.

وحصل على جائزة أفضل فيلم انيميشن، فيلم سكيتش للمخرج عدي عبد الكاظم ، ونال جائزة أفضل فيلم روائي قصير مناصفة ترانزيت العراقي والفلسطيني فلسطين ٨٧.

ونال تنويه خاص من لجنة تحكيم أفلام الأنيميشن في فئة التصوير الفيلم اللبناني الحفرة وتنويه خاص في فئة السيناريو للفيلم العراقي يد أمي

وتنويه خاص في فئة الإخراج الفيلم السوري فوتوغراف.

فيما جاءت جائزة لجنة تحكيم الفضاءات السينمائية الجديدة وهي الجائزة الأولي للفيلم الروائي القصير شعلة للمخرج هاني قريشي والثانية من نصيب الفيلم الروائي القصير "مظلة" للمخرج حيدر فهد حيدر، أما الجائزة الثالثة فمن نصيب الفيلم الوثائقي العراقي "نصب الحرية" للمخرج حيدر موسي.

وكان استقبل اليوم الاربعاء جمهور مهرجان بغداد السينمائي فيلم "يومين"، وهو أحدث إنتاجات المؤسسة العامة للسينما، من بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب بترحاب شديد حيث نال عاصفة من التصفيق الحاد بعد عرض الفيلم، ليلتف الجمهور حول دريد لحام لتهنئته بالفيلم الذي دفعهم للبكاء والضحك في نفس الوقت.

الفيلم يتناول حالة عن العنف الأسري في المجتمع السوري ويحكي قصة رجل يعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، ما يدفع ابنته نغم وابنه صباح للهرب بعيدا عن المنزل.

الفيلم من بطولة دريد لحام والأطفال شهد الزلق وجاد دباغ والممثلين حازم زيدان ونجاح مختار ورنا شميس.

وكان انطلق حفل الافتتاح المهرجان السبت الماضي تحت زخات المطر، وشهد الحفل عزف السلام الوطني العراقي، ثم طلب المسئولون عن المهرجان من الضيوف قراءة الفاتحة على شهداء العراق، معبرين عن فخرهم الشديد بما قدموا لوطنهم من تضحيات مجيدة.