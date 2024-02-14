عمرو وهبة يتعاقد على المشاركة في فيلم "المستريحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الشركة المنتجة لفيلم "المستريحة" بطولة النجمة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد مع الفنان عمرو وهبة للمشاركة في العمل تمهيدًا لعرضه في 2024.

وكان المخرج عمرو صلاح بدأ الأيام الماضية عقد جلسات مع مؤلفين الفيلم أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي لوضع اللمسات النهائية على السيناريو، بجانب بروفات الترابيزة مع أبطال الفيلم، حيث تواصل الشركة المنتجة التعاقدات مع أبطال العمل، الذي سوف يتم الإعلان عنهم تباعا.

يذكر أن فيلم "المستريحة" هو التعاون الأول بين النجمة ليلى علوي والمخرج عمرو صلاح، والذي سبق وقدم العديد من الأعمال منها أفلام "قلب أمه" و"ديدو" و"زومبي" و"جروب الماميز" ومسلسل "ألف حمد لله على السلامة" رمضان الماضي ومسلسل "نصي التاني" عبر منصة شاهد، كما ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض أحدث أفلامه وهو "عاشق" بطولة أحمد حاتم وأسماء أبواليزيد.

فيلم "المستريحة" بطولة النجمة ليلى علوي وتأليف أحمد أنور ومحمد عبدالقوي وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.