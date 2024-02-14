رمضان 2024.. طارق الشيخ يغني "مضحوك عليا" بمسلسل "حق عرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يتعاون الفنان طارق الشيخ مع الفنان أحمد العوضي بمسلسله الدرامي الجديد "حق عرب" الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2024.

ويُقدم طارق الشيخ ضمن أحداث مسلسل "حق عرب" أغنية شعبية تدور في إطار درامي تحمل اسم "مضحوك عليا".

الأغنية من كلمات سامح الكومي، وألحان طارق الشيخ، وتوزيع محمد جابر، ومن المقرر الانتهاء من تسجيلها بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل "حق عرب" تدور أحداثه في إطار شعبي، وهو من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، الطفل منذر مهران، وآخرين، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.