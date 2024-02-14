بالفيديو - طرح البرومو الرسمي لمسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل الممثل المصري أكرم حسني "بابا جه"، البرومو الدعائي الأول استعداداً لعرضه في موسم رمضان 2024.

المسلسل يشارك في بطولة عدد كبير من الممثلين المصريين ومن بينهم الفنان أكرم حسني و الممثل كريم فهمي.

ونشر الفنان أكرم حسني البوستر الرسمي لمسلسله الجديد “بابا جه”،عبر خلال حسابه .

تدور أحداث مسلسل "بابا جه" في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال علاقة الآباء والأبناء، وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي قد تعصف باستقرار الأسر، حيث يعمل أكرم حسني مديرا في أحد الفنادق، ومتزوج من نسرين أمين، وتصبح حياتهما مهددة بسبب تداعيات كورونا.

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