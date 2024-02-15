شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تصدر بيان توضح سبب اعتذار محمد الحلو عن حفل 100 سنة غنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت دار الاوبرا المصرية بيانا بشأن اعتذار المطرب الكبير محمد الحلو عن عدم المشاركة فى الحفل الاول من مشروع 100 سنة غنا أكدت خلاله ان الاعتذار جاء نتيجة خلاف نشب بين المطرب الكبير محمد الحلو وقائد الاوركسترا الخاص للمطرب الكبير على الحجار المايسترو هشام جبر الذى قام بإعادة توزيع المؤلفات المقدمة فى الحفل .

وشددت دار الاوبرا المصرية انها ليست طرفا فى هذا الخلاف وليس لها اية صلة به متابعة ان ابوابها مفتوحة دائما لجميع المبدعين والفنانين .

وقدم النجم علي الحجار خلال حفل مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية عدد كبير من اغاني الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب منها كان أجمل يوم وخايف اقول والدنيا ريشة في هوا وشغلوني .

ووجه النجم علي الحجار خلال حفل مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الشكر لكل من رئيس دار الأوبرا خالد داغر ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني على إيمانهم بالمشروع، وقال يارب نقدر نسعدكم بشئ يليق بتراث الموسيقى، وبدأ بأغنية 100سنة غنا وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأكد مؤخرًا النجم علي الحجار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية أن الفنان محمد الحلو ضيف شرف الحفل، مضيفًا: "أنا ألقبه بمطرب المطربين لأنه يستاهل مكانه كبيرة وصديقي من فترة طويلة، وكل حفلة سيكون فيها عدد من المطربين فمصر مليئة بالمواهب الكبيرة في مجال الفن والغناء، وكل حفلة أقدمها تحمل عدد من المفاجآت".

ووجه النجم علي الحجار الشكر للدكتور خالد داغر خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن مشروع 100 سنة غنا قائلا:" الحمد لله المشروع بداية لعدة حفلات نبدأها بالحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وهي إعادة تراث الموسيقى ومعرفة الجيل الجديد بتاريخ عظماء الموسيقى في مصر.وأشكر أيضا الدكتور خالد داغر على وجوده في المؤتمر رغم تعرضه لحادث مؤخرا".

وفى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قال الحجار إنه يوجه شكره للدكتورة نفين الكيلانى والدكتور خالد داغر لمساندتهما ودعمهم لمشروع "100 سنة غنا".

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.