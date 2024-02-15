شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية حصرية مميزة من قناة الحياة لحفل 100 سنة غنا للنجم على الحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغطية حصرية مميزة قدمتها قناة الحياة لحفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الذي قدمه النجم علي الحجار، ونال الحفل اشادات كبيرة على السوشيال ميديا.

وقدم النجم علي الحجار خلال حفل مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير مواهب مطربين الأوبرا وهم المطرب احمد عفت ونهاد فتحي وأسماء كمال، حيث قدموا اغاني من الحان محمد عبد الوهاب وهي أهواك واه لو تعرف وغدا ألقاك.

وقدم النجم علي الحجار خلال حفل مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية عدد كبير من اغاني الحان الموسيقار محمد عبد الوهاب منها كان أجمل يوم وخايف اقول والدنيا ريشة في هوا وشغلوني .

ووجه النجم علي الحجار خلال حفل مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير الشكر لكل من رئيس دار الأوبرا خالد داغر ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني على إيمانهم بالمشروع، وقال يارب نقدر نسعدكم بشئ يليق بتراث الموسيقى، وبدأ بأغنية 100سنة غنا وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأكد مؤخرًا النجم علي الحجار خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع 100 سنة غنا بدار الأوبرا المصرية أن الفنان محمد الحلو ضيف شرف الحفل، مضيفًا: "أنا ألقبه بمطرب المطربين لأنه يستاهل مكانه كبيرة وصديقي من فترة طويلة، وكل حفلة سيكون فيها عدد من المطربين فمصر مليئة بالمواهب الكبيرة في مجال الفن والغناء، وكل حفلة أقدمها تحمل عدد من المفاجآت".

ووجه النجم علي الحجار الشكر للدكتور خالد داغر خلال المؤتمر الصحفي للاعلان عن مشروع 100 سنة غنا قائلا:" الحمد لله المشروع بداية لعدة حفلات نبدأها بالحان الموسيقار محمد عبد الوهاب وهي إعادة تراث الموسيقى ومعرفة الجيل الجديد بتاريخ عظماء الموسيقى في مصر.وأشكر أيضا الدكتور خالد داغر على وجوده في المؤتمر رغم تعرضه لحادث مؤخرا".

وفى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قال الحجار إنه يوجه شكره للدكتورة نفين الكيلانى والدكتور خالد داغر لمساندتهما ودعمهم لمشروع "100 سنة غنا".

وأكد النجم الكبير على الحجار مؤخرًا، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون مع الملحن فاروق الشرنوبى فى أغنية ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "بطلة حكايتى" وذلك بعد غيابهم نحو 20 عامًا.