هذا هو اسم برنامج رامز جلال في رمضان 2024 على قناة MBC

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كتب امير فتحي في الخميس 15 فبراير 2024 12:48 صباحاً - علم من مصادر موثوقة فكرة برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024، بعد تساؤل العديد من الجماهير عنه، والذي حقق العديد من النجاحات علي مدار المواسم الماضية، والذي ينتظره قطاع كبير من الجمهور خلال الشهر الكريم.
فكرة برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024
استقر رامز جلال والشركة المنتجة على إطلاق اسم «رامز قفل اللعبة» على الموسم الجديد من برنامج المقالب الأشهر في الوطن العربي.
وعلم أن فكرة برنامج رامز رمضان 2024، تتمحور حول استضافة العديد من نجوم الفن والرياضة وكذلك صناع المحتوى، في مدينة ألعاب كبرى، تتضمن أكوا بارك وكذلك بيت الرعب، وخلال الاستضافة يقع الضيف في فخ المقلب، ثم يتم تسجيل الجزء الخاص بظهور رامز جلال.
مكان تصوير برنامج رامز جلال رمضان 2024
وكشفت المصادر أن مكان تصوير برنامج رامز جلال في رمضان 2024، هو مدينة دبي، التي تتواجد بها مدن ألعاب مائية والعديد من الملاهي.
ضحايا رامز جلال في رمضان 2024
وسبق ونشرت الصحف السعودية، أسماء ضحايا برنامج رامز جلال 2024، والذي يحمل اسم رامز قفل اللعبة، وأبرزهم: كريستيانو رونالدو، عمرو يوسف، إمام عاشور، محمد عبد المنعم، علي البلهيني، ومحمود كهربا، غادة إبراهيم، ويعكف على انتهاء تصوير باقي حلقات العمل خلال الفترة الحالية لعرضه في رمضان 2024
مسرحية جديدة في موسم الرياض
من ناحية أخرى، يشارك رامز جلال في النسخة الحالية بمسرحية جديدة يجري التحضيرات النهائية لها في الفترة الحالية.
ولم يقف رامز ابن المخرج المسرحي الكبير جلال توفيق علي المسرح في حياته إلا مرات قليلة، أولهم كانت في مسرحية حوز ولوز مع أحمد بدير، ثم مسرحية فيما يبدو سرقوا عبده مع أحمد أدم وصلاح عبدالله، وهناك مسرحية أخري للأطفال بعنوان الشبكة المسحورة.
أخي فوق الشجرة
وكانت آخر أعمال رامز في السينما فيلم أخي فوق الشجرة، وشارك في بطولته كل من نسرين طافش، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تارا عماد، ويزو، إسلام إبراهيم، وياسمين رحمي، مع عدد من ضيوف الشرف، تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.يمكنكم الآن متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك «الخليج 365» وللاطلاع على أهم وأحدث تغريدات النجوم زوروا تويتر «الخليج 365»
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