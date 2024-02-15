تركي آل الشيخ يعلن التعاون مع محمد هنيدي في فيلم سينمائي جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن عدد من الأفلام التي حصلت على موافقة صندوق Big Time 1، لإنتاجها الفترة المقبلة، وعرضها في جميع سينمات مصر والدول العربية.

وقال "آل الشيخ" في كلمة خلال مؤتمر صحفي، أذيع عبر قناة mbc مصر، مساء الأربعاء، إن صندوق big time، لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية والعربية، سيحافظ على الأسعار وعدم تواجد موجة غلاء في أسعار التنفيذ من خلال الصندوق.

وأضاف، أن صندوق big time سينتج عددًا من الأفلام من ضمنها فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية 2" بطولة محمد هنيدي ومن تأليف مدحت العدل وإخراج عمر المهندس.

بالإضافة إلى إنتاج فيلم "الست" عن قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم من بطولة الفنانة منى زكي وآخرون، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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