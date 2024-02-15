جوائز مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بدورته الـ 13

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في حفل ختام دورته الـ 13 التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، عن جوائزه، حيث فاز الفيلم السوداني "وداعًا جوليا" للمخرج محمد كردفاني بالجائزة الكبرى "قناع توت عنخ آمون الذهبي".

ويعد الفيلم السوداني من تأليف وإخراج محمد كردفاني، ويُصنف كفيلم دراما اجتماعية، وتدور أحداثه في فترة ما قبل انفصال جنوب السودان بقليل، إذ تسعى مغنية سابقة من سكان الشمال للتخلص من شعورها بالذنب بعد تسببها في وفاة رجل من الجنوب، عن طريق تعيين زوجته خادمة لها.

ويُسلّط الفيلم الضوء على تداعيات الحرب الأهلية في السودان، وآثارها على العلاقات بين الناس من مختلف الأعراق والثقافات. كما يُناقش موضوعات مثل الشعور بالذنب، والبحث عن الغفران، وأهمية التسامح.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة "قناع توت عنخ آمون الفضي" مناصفة إلى فيلمي "رحلة 404" للمخرج المصري هاني خليفة، و "وراء الجبل" للمخرج التونسي محمد بن عطية.

كما نالت الفنانة منى زكي جائزة أفضل ممثلة بالمهرجان عن دورها في فيلم "رحلة 404"، بينما نال التونسي مجد مستورة جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "وراء الجبل".

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة الكبرى الفيلم الكيني (تصرف عاطفي) للمخرج إريك موانجي، وحصل الفيلم الجزائري "زهرة الصحراء" للمخرج أسامة بن حسين على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

بينما في مسابقة "دياسبورا" المخصصة للمخرجين الأفارقة خارج القارة أو الأفلام المنتجة عن أفريقيا، فاز بالجائز الفيلم الوثائقي "شجاعة متناهية" من إخراج بيلي توريه ولوران شيفاليه، فيما حصل فيلم "أرض توجو" للمخرج يورجن الينجهاوس على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وكرم المهرجان في حفل الختام الفنانون لطفي لبيب، وأحمد عبدالعزيز وتيسير فهمي وسحر رامي.

وجاء على رأس حضور حفل الختام رئيس المهرجان سيد فؤاد، المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، والرئيس الشرفي للمهرجان الفنان محمود حميدة، إلى جانب الفنان الكبير لطفي لبيب، الفنان أحمد عبد العزيز، الفنانة تيسير فهمي، الفنانة سحر رامي، الفنانة سلوى محمد على، المخرج عمر عبد العزيز، المخرج مجدي أحمد على، المخرج محمد ياسني، المخرجة هالة خليل، المخرج الكبير خيري بشارة الذي حملت الدورة الـ13 اسمه تكريمًا لمسيرته الإخراجية.

وكان حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية الذي أقيم يوم الجمعة 9 فبراير الماضي، شهد تكريم العديد من النجوم وصناع السينما لتميزهم ولمسيرتهم الفنية المليئة بالنجاحات وهم المخرج الكبير خيري بشارة، الفنان حسن الرداد، الفنانة إيمي سمير غانم، المنتج جابي خوري، وحرص عدد كبير من النجوم على حضور فعاليات حفل الافتتاح منهم الفنان صبري فواز، المخرج مجدي أحمد على، المخرج عمر عبد العزيز، الفنان أحمد حاتم.