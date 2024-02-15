"باروكة نفادي".. حاتم صلاح يروج لمسلسل "الكبير أوي 8" رمضان 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

روج الفنان حاتم صلاح لشخصية "نفادي" التي يواصل تجسيدها بالموسم الثامن من مسلسل "الكبير أوي" استعدادًا لعرضه في دراما رمضان 2024.

ونشر "حاتم"، مقطع فيديو من كواليس التصوير وقام خلاله بالسخرية من "باروكة" شخصية "نفادي" بأحداث المسلسل، حيث ظهر بجانب رأس مانيكان وعليها باروكة نفادي ليظهر بعدها بنفسه مرتديًا الباروكة على طريقته الكوميدية، وعلق: "البرومو التشويقي لنفادي الكبير أوي 8".

وتواصل "المتحدة للخدمات الإعلامية" الترويج لمسلسل "الكبير أوي 8" الذي سيعرض على قناة "dmc" طوال شهر رمضان، ونشرت برومو تشويقي من المسلسل وحمل العديد من المفاجآت منها حمل مربوحة زوجة الكبير أوي والتي تقوم بتجسيدها الفنانة رحمة أحمد فرج، وعودة الفنان بيومي فؤاد بعد أزمته الأخيرة، إلى جانب الفنان محمد سلام، وشهد البرومو إعادة ظهور عدد من شخصيات الأجزاء السابقة منها "جوني، نفادي، العترة".

ويستكمل الجزء الثامن من "الكبير أوي" شخصية "الكبير أوي" التي يجسدها الفنان أحمد مكي ومقابلته عدد من الشخصيات في المزاريطة وسط العديد من المواقف الكوميدية بين فريق العمل.

يشارك ببطولة مسلسل "الكبير أوي 8" الفنان هشام إسماعيل، الفنان حسين أبو حجاج، الفنان حاتم صلاح، الفنان عبدالرحمن ظاظا، الفنان مصطفى غريب، تأليف مصطفى قمر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الفنان حاتم صلاح عرض له مؤخرًا أول بطولة مطلقة على شاشة التلفزيون بمسلسل "علي بابا العمارة".

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