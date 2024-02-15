أول تعليق من منى زكي بعد فوزها بجائزة "أفضل ممثلة" بمهرجان الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

وجهت النجمة منى زكي، الشكر لإدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بعد فوزها بجائزة "أفضل ممثلة" عن فيلم "رحلة 404" إلى جانب فوز الفيلم بجائزة "لجنة التحكيم" للمخرج هاني خليفة بحفل ختام المهرجان الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء بحضور نخبة من النجوم وصناع السينما.

ونشرت "منى"، صور من كواليس الفيلم عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "ممتنة جدًا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية على منحي جائزة أفضل ممثلة عن دوري في فيلم رحلة 404، شرفتوني باختياركم ليا، وسعيدة كمان بفوز المخرج هاني خليفة بجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن نفس الفيلم، يستحقها عن جدارة طبعًا، والحقيقة الجوائز دي مش لينا بس لكن لكل فريق عمل الفيلم أمام الكاميرا وخلفها، اللي كان جهدهم لا يقل عن أي حد فينا، فشكرًا ليكم جميعًا".

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول "غادة" التي تتورط في مشكلة طارئة قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجمل جمع مبلغ مالي كبير، ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية وهم الفنان خالد الصاوي، الفنانة شيرين رضا، الفنان محمد علاء، تأليف محمد رجاء، إخراج هاني خليفة.

يذكر أن، منى زكي تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "الجواهرجي" الذي تعيد خلاله التعاون مع نجم الكوميديا محمد هنيدي.

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