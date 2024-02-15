شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيقام حفل افتتاح مهرجان برلين السينمائى الدولى اليوم الخميس 15 فبراير الجارى، في دورته الـ 74، في قصر برليناله، حيث تبدأ وزيرة الدولة للثقافة والإعلام كلوديا روث، وعمدة برلين كاي فيجنر، ورئيسة لجنة التحكيم لهذا العام لوبيتا نيونجو، بالإضافة إلى إدارة المهرجان مارييت ريسينبيك وكارلو شاتريان المهرجان.

خلال حفل الافتتاح، سيتم تقديم لجنة التحكيم الدولية، على أن يكون Hadnet Tesfai وJo Schück هما مضيفا الأمسية.

على أن يقام الحدث في تمام الساعة 6.20 مساء بـ توقيت القاهرة، وسيتم بثه مباشرة على موقع Berlinale الإلكتروني.



مهرجان برلين السينمائى الدولى

سيتم عرض الفيلم الافتتاحي، وهو العرض العالمي الأول لفيلم Small Things Like This والذي يشارك في المنافسة، مباشرة بعد ذلك.

سيقوم المخرج تيم ميلانتس والمنتجون مات ديمون وألان مولوني وفريقهم السينمائي كيليان مورفي وإيلين والش وإيميلي واتسون وكلير دان وليادان دونليا وزارا ديفلين بتقديم الفيلم في قصر برليناله.

وتدور أحداث فيلم الافتتاحية للنجم العالمي كيليان مورفي، "Small Things" في الثمانينات، ويلعب مورفي دور أب مخلص وتاجر فحم يكتشف حقائق صادمة حول "مغاسل المجدلية" المروعة في أيرلندا، التي انتشرت في تلك الفترة وكانت ملجئ لكل السيدات والشابات التي ترسلهم الدولة للعمل بالسخرة ويرأسها المؤسسات الكاقوليكية الرومانية من عشرينات القرن التاسع وحتي 1996.

ووفقاً لتقرير نقلته صحيفة فاريتي، فإن هذه الدورة من مهرجان برلين السينمائي، ستشمل الكثير من العروض الخاصة التي تم الإعلان عنها سابقًا، واهمها فيلم Spaceman لمنصة نتفليكس الأمريكية، بطولة آدم ساندلر وكاري موليجان،وفيلم الرعب Cuckoo، بطولة ستيفن فراي ولينا دنهام، وكل من مسلسل Euphoria للنجمة العالمية زيندايا وسيدني سويني، والمسلسل الإيطالي Dostoevskij للمخرجين التوأم داميانو وفابيو دينوشينزو، بالإضافة إلى فيلم Seven Veils والوثائقي Wu Suo Zhu.