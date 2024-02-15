بالفيديو: ريم البلوشي تقدم نصيحة طريفة للفتيات في عيد الحب

قدمت المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، ريم البلوشي، نصيحة مرحة للفتيات في عيد الحب.

وفي بث مباشر، ظهرت ريم وهي تقول للفتيات: “عندما ينتهي عيد الحب، قومي بحظره على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تضطري لصرف أموالك على الهدايا. من الأفضل أن تعطي هدية لوالديك في المنزل بدلاً من ذلك.”

سابقًا، ظهرت ريم في مقطع فيديو وهي تبكي بحرقة على والدتها، وقالت: “فقدت أمي ومعها صحتي وحياتي. أعاني يوميًا بسبب فقدان أمي. صدقوني، هذه هي صورة امرأة في سن الـ37.”

وتسببت ريم البلوشي أيضًا في جدل واسع بعد ظهورها مع المودل هيما وهما يتبادلان خواتم الزواج، وانتشرت شائعات عن علاقتهما، ولكنها نفت ذلك بسرعة وأوضحت أنها جلسة تصوير.